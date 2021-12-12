香港女星鍾麗緹是著名的性感女神代表，保養有術的她，不只擁有凍齡顏值、身材也維持得前凸後翹，不過鍾麗緹近日在抖音PO熱舞影片時，卻遭酸民攻擊她年紀和身材，對此，鍾麗緹不但沒翻臉，反而還大方回應：「我的心態永遠都是22歲呀！自己很開心，這是最重要的」。

鍾麗緹日前在抖音上傳一段熱舞影片，她以一襲深V亮片上衣入鏡，頂著精緻妝容的鍾麗緹，跟著音樂盡情扭腰擺臀，她還對著鏡頭手比愛心、嘟嘴，51歲鍾麗緹魅力十足，不過留言區卻驚見酸民攻擊：「老了，該幹什麼（就）幹什麼」、「不要拍那麼近，有點壯」、「老了還是穩重點好，什麼年齡就要做什麼年齡的事」。

面對網友攻擊，鍾麗緹不但沒翻臉，反而大方回應：「我的心態永遠都是22歲呀！自己很開心，這是最重要的」，她高EQ說：「假如我們每天關在家裡封閉自己，那多沒有樂趣」，鍾麗緹還大器說，願意教網友如何每天開心，這樣子才會保持年輕。

鍾麗緹回應全文。（圖／取材自微博）

其實，鍾麗緹面對自己的年紀相當正能量，她9月過51歲生日時就曾表示：「精神很重要，我一直都是很年輕的狀態，以前的我穿搭特別成熟、很緊張，現在放開了，懂得愛自己、享受生活，每個女人不管什麼年齡，都要有美好時光」，鍾麗緹也強調，年齡只是個數字，她很喜歡自己的生活，也懂得好好愛自己。