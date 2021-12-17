台南一名麵包店老闆娘因不滿算錯錢遭顧客狠酸，氣得在臉書PO文，結果引來數千名網友論戰，正反意見僵持不下。

該名老闆娘表示，一名客人在她店裡購買麵包，結帳金額為370元，對方離開後不久又折返，質疑店員算錯錢了，多算他一個麵包。老闆娘清點後發現確實多收，馬上向對方道歉並退還多收的錢。

不料客人卻開始酸言酸語，「我是不知道，你們裝潢這麼昏暗，我頭很暈，剛剛又聽到小姐說什麼克林姆，但我又沒買克林姆，有些店家都會偷偷多算」，一席話讓老闆娘難過且生氣。

她強調，整件事是他們的疏失，她也真心誠意道歉了，多收45元絕對不是故意的，「我們問他要不要全額退費，對方卻得理不饒人」。老闆娘最後決定不做這筆生意，連麵包都不賣了，「如果今天我們做得不好，大家可以指教，但請不要污辱我的員工和我們的店格」。

PO文引發網友熱議，超過3000人留言，有人支持老闆娘的作法，「店家已展現誠意並道歉，消費者若不滿意可以報警，為什麼要講羞辱的話」、「支持不賣，不差這個奧客」、「做生意算錯錢很正常吧，少算的時候客人怎麼不說」。

不過也有人認為「自己錯在先，有道歉就好，客人愛碎碎唸就給他念，何必公審」、「道歉了就一定要被原諒嗎，店家太玻璃心了」。