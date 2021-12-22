林智堅喊話別讓新竹人心寒 柯文哲酸：民調輸高虹安才這樣搞

竹竹併升格議題吵翻天，遭台北市長柯文哲轟民進黨永遠都在想選舉，新竹市長林智堅今要柯多點同理心、理解家鄉期待，別讓新竹人心寒 。台北市長柯文哲22日重申，國土規畫不是這樣做的，是非對錯大家很清楚，還直言民進黨會做出此舉，主因是做下屆市長民調後發現輸民眾黨立委高虹安，乾脆就不要選了。

柯文哲今出席敬老金覆議案說明記者會，會後針對竹竹苗合併一事回覆媒體提問。他重申，國土規畫是很嚴肅的事，必須重長計議，6都已經不對，現在還要錯上加錯，要弄第8、9都，直言這只是為了一時選舉方便和輸贏，把整個國家的國土規畫放棄了。

柯文哲透露，中央與地方的財政畫分法已20幾年沒修，當年林全上任行政院長時還跟他說會修，要支持民進黨，他回覆「沒問題對的事情就要支持」，但民進黨執政5年多的來，有拿出來討論過嗎？你們理想在哪裏？

柯文哲說，他是新竹人，當然期望自己家鄉好，但國土不是這樣規畫的，是非對錯大家很清楚， 還說他也知道為什麼民進黨要這樣做，因為他們做下屆市長民調發現輸高虹安，乾脆就不要選了，不是這樣嗎。