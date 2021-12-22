藝人王力宏與李靚蕾宣布離婚，李拋出「核彈級爆料」，引發各界震撼。王20日發聲明稱，自己「左思右想」後認為男人該承擔起所有責任，讓「左思右想」一詞瞬間爆紅成網路新梗。民眾黨立委高虹安也搭上這股熱潮，昨日（21）冬至吃湯圓，特別寫道「左思右想，濕冷的冬至該吃什麼來暖和身體呢？」讓不少網友大呼有趣。

昨日是冬至，高虹安特別在臉書發文道：「左思右想，濕冷的冬至該吃什麼來暖和身體呢？大數據魂驅使虹安想看看今日熱門食物文字雲分析，第一名湯圓、第二名粥、第三名意麵。虹安最後還是選擇吃『湯圓』，祝大家冬至平安，湯圓健康吃，團圓無負擔。」

高虹安特別用「冬至已至，春天不遠」八字勉勵大家，並特別強調，她過節品嘗美食仍不忘時事，同時她也將數據分析融入日常生活中。

此文發出後引發熱烈迴響，網友紛紛回應：「你慢了喔，最新進度已到排除法」、「你壞壞，還學人家左思右想」、「委員是不是也熬夜了？」「這個開頭，嗯有跟風」、「想不到委員也會玩這個梗，這幾天這四個字最夯」、「注意別吃到萊豬湯圓」。