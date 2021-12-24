桃園市政府消防局第一大隊為提升龜山工業區各廠商對於春節假期間防火管理安全，於龜山工業區服務中心辦理防火管理人座談會，消防員還戴上耶誕帽。（消防局提供）

桃園市政府消防局第一大隊為提升轄內龜山工業區各廠商對於春節假期間防火管理安全，於龜山工業區服務中心辦理防火管理人座談會，今日碰巧也是耶誕節前夕平安夜，消防員特別戴上紅色帽子，化身為耶誕老公公發放平安糖果，希望在這特別的一天藉由座談會的方式，將防火防災的平安佳音和與會人員分享。

明年農曆春節自1月29日起至2月6日共計9天，而於張燈結綵喜氣洋洋賀新春之際，往往也易有當班人力較少或警覺心較低的情況；部分含移工宿舍的工廠也常因連假期間自行爐火烹調或電動機車充電而有虛驚事件發生。

座談分為兩部分討論，分別為「防火管理及相關法令規定說明」及「春節期間工廠用火用電注意事項及案例宣導」，首先討論到防火管理制度各自衛消防編組的任務及應執行事項，留守員工防火管理概念需熟悉，諸如緊急事故發生時確認危害因子並順暢通報、初期滅火緊急應變處置及引導人員疏散避難等；再討論場所應特別強化春節期間公共安全維護，各種未使用公用設備、火、電及瓦斯等務必確實關閉，以確風險降至最低等，消防安全設備亦可再次檢視能否發揮其應有功能，避免有相關突發狀況時，危害一發不可收拾。

龜山分隊分隊長張侃峯表示，一定規模以上供公眾使用建築物有相對應的防火管理規範，經遴用防火管理人執行防火管理業務，並將員工分別編入不同應變小組，透過平常練習強化遇緊急狀況時的應變效率，始可降低災害發生的風險。

大林分隊分隊長張宏暐則說，春節連續假期使人心雀躍但也容易造成管理疏漏，各場所可加強留守人員緊急應變處置及通報作業，同時檢視廠區內用火用電及消防設備是否正常，藉此達到消彌災害減低損失之效。