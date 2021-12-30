2022年即將到來，KKCompany 旗下的影音串流品牌 KKTV 將推出4部新春特別篇及2部經典日劇，除了精彩的新年特別篇，剛播畢的秋季日劇《最愛》大獲好評是許多人的本季第一，KKTV 回應觀眾許願，引進同樣製作團隊改編湊佳苗作品的兩部經典日劇《反轉》與《為了N》，將於12/31上架，網友笑說：「準備胃痛一個月！要去買胃藥了」

KKTV-跨年假期上架湊佳苗「胃痛系列」經典日劇-《反轉》。（KKTV提供）

KKTV跨年獻映《繼母與女兒的藍調 特別版(2022)》綾瀨遙陷入愛的大抉擇。（KKTV提供）

跨年夜12/31晚間11點先看《孤獨的美食家 2022特別篇》，五郎將從京都出發，開著又舊又危險的車，穿越兵庫、三重、靜岡等地抵達東京，挑戰公路美食，這也是特別篇系列中，經過最多地點、吃過最多間美食的一集！主角松重豐感性的說：《孤獨的美食家》系列於即將邁入第10年，謝謝粉絲的愛戴跟支持，希望明年大家都能克服各種難關、幸福洋溢。

1/1 凌晨1點30分再看話題作品《下輩子我再好好過 新年初夢特別篇》，準備迎接過年的工作室成員突然接到緊急工作，而且期限就是跨年夜，工作量之大讓大家啞口無言，在氣氛緊張的年末趕工中，內田理央跟小關裕太的關係會有新進展嗎？他們是否能順利迎接美好新年？主角內田理央笑說：「一家人一起看《下輩子》有點太刺激了，希望大家一個人偷偷欣賞！」

另外網友戲稱是「2022開年最強冷氣團」的貧窮律師a.k.a.冷笑話王子—松本潤，將在《99.9 刑事專門律師 特別篇：新的相遇篇》中，攜手香川照之、杉咲花、西島秀俊等人齊聚賀歲。繼檢察官、法官後，深山這次要對抗的勁敵，將是有賄賂嫌疑的神秘同行，如何鬥智令網友期待不已！因為「新的相遇」大傷腦筋的還有身為繼母的綾瀨遙，《繼母與女兒的藍調 特別版(2022)》延續前作劇情，女強人亞希子在力抗企業惡意併購麥田麵包屋之餘，亡夫同臉人良治的出現，使得亞希子內心動搖不已。《99.9 刑事專門律師 特別篇：新的相遇篇》、《繼母與女兒的藍調 特別版(2022)》1/5 於 KKTV 上架播出。

KKTV 跨年假期上架湊佳苗「胃痛系列」經典日劇 《為了N》。（KKTV提供）