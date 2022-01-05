台灣近日傳出Omicron本土個案，讓國人對防疫警覺再度提高，加上過年無法出國旅遊，民眾更捨得加碼除夕圍爐預算。新天地（8940）餐飲集團近期不僅湧入更多年菜外賣訂單，且高價位年菜訂單較平價年菜、買氣明顯成長2倍，再度調高2022年外帶年菜銷售目標，業績看增5成。

新天地2021年受到疫情衝擊，在婚宴紛紛取消或延期下，前11月合併營收5.52億元，年減35.93％；2021年前三季稅後虧損1.42億元，每股虧損2.11元。

法人表示，隨著餐飲服務業景氣回溫與振興五倍券持續發酵等利多因素，預期新天地自2021年Q4起營運將漸入佳境，月營收也將逐漸回穩，慢慢走出疫情陰霾，2022年營收較2021年成長可期。

新天地餐飲品牌總監林國威表示，雖然國內疫情控制良好，但Omicron變異株席捲全球，歐美國家在聖誕假期過後疫情攀升8至9成，導致全球確診人數再創新高，不少國人憂心大批春節返台人潮，將讓國內疫情再添變數，因此選擇常溫外帶年菜在家圍爐的需求暴增。

新天地餐飲集團2022年推出四款現做6人份及10人份外帶年菜，價位從6888至9988元，搶攻三代圍爐及小家庭團圓宴。自去年12月上旬推出至今，外帶年菜訂單已超越2021年整體銷售量約2成，近期因疫情變化湧入更多年菜訂單，新天地再度調高食材備貨數量，預估整體外帶年菜銷售量可望年增5成。

林國威分析，全球疫情依舊嚴峻，國人仍然無法出國過年，加上擔心疫情再起，紛紛減少外出群聚感染風險，造成民眾更捨得將預算花在高價位圍爐菜色上；同樣是6人份及10人份不同價位年菜，以往總是平價款較為暢銷，但2022年高價位年菜訂單，明顯較平價年菜訂單成長超過2倍！