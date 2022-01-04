金馬影帝陳松勇的「遺產風波」方興未艾持續延燒！陳松勇於去(2021)年12月17日因腎衰竭病逝於林口長庚醫院安寧病房，享壽80歲。隨即引爆遺產爭議，陳松勇遺產中有200萬確定要給印傭「Yule」；而另據新聞節目所分析，在陳松勇有立遺囑的情況下，兄弟只能拿「特留份」，再加上陳松勇的兄弟不只一位，「特留份」的六分之一就是300萬，也就是說告別式當日在靈堂外痛哭的「二弟」最少可以拿到300萬。對此，「二弟」表示自己國小才讀五年半，已委請律師來釐清遺囑。

據悉，陳松勇上(12)月28日告別式當天有媒體在靈堂外頭聽見陳松勇二弟（陳翁欽）崩潰痛哭，但印傭Yule卻表示「8年來從沒看過二弟出現」，也說對方假哭。二弟則坦承「已經10年沒見哥哥」，因為他和陳松勇助理曾有過節，所以不敢打擾陳松勇本人，但二弟氣三弟「沒讓他見到陳松勇最後一面」。至於遺產進度，二弟表示：「律師先行取消，自己也去請了律師來釐清遺囑」。

陳松勇遺產延燒，據新聞談話節目《新聞挖挖哇》所述，陳松勇約莫留下新台幣5,000萬元遺產，在有立遺囑的情況下，兄弟只能拿「特留份」，再加上陳松勇的兄弟不只一位，「特留份」的六分之一就是300萬，也就是說「二弟最少可以拿到300萬」，今天二弟也說明自己有請了律師，「現在交給律師去處理遺囑內容，要給律師時間，律師也還沒跟我討論」，追問是要處理遺產嗎？二弟則說「律師文案內容我不知道」。

陳松勇二弟接起電話表示，「律師昨天取消了（對方律師），我自己也去找律師（找自己的律師）」，問及找律師主因，二弟表示：「我自己國小才讀五年半，不懂那些律師文案，所以花錢請律師，現在交給律師去處理遺囑內容」，而講起和三弟（陳鴻章）的關係，二弟也直說已經沒有連絡，「陳先生（陳松勇好友）有打電話來說我可以去請律師」，至於下一次的約談，二弟也表示時間還不確定。