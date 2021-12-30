歲末之際，年曆、月曆、桌曆、農民曆及春聯等小禮，是民眾爭相索取的春節小物，台中市大安區農會今年依照往例印製農民曆及「福臨大安」春聯，30日邀請各里小組長與會，將發放給區內5636戶農民曆及春聯，期盼將祝福送達給長期支持安農的朋友。

大安區農會總幹事蔡建宗表示，這本農民曆一翻開即可看到「百年大安 永續大安」logo設計理念，明年為大安農會百周年慶，期望大家一同共襄盛舉；而書前部分是農會各項農特產品介紹，「飛天豬‧安農」品牌的核心意識建立在「帶給您一種從天而降的喜悅」，希望透過「三安、四不、一堅持」原則，以「安心呷、農為您 共好和公益」品質承諾，讓消費者安心品嚐健康的美味。

而中間為「曆書」，內容是古人把長期觀察氣候時節變化的結果，制定出一套讓百姓生活能夠依循的曆法，包含節氣、時辰吉凶、當日吉煞等傳統習俗，起源時間已不可考。

農民曆除提供傳統節氣及宜忌外，還有農會相關業務，例如如何加入果菜共同運銷、土壤檢驗代送、農藥廢容器回收、農藥檢驗、各部門業務簡介、農民退休儲金今年1月1日開辦、農民職災保險再升級，職業病納入保險給付範圍、大安區代耕業者名單等等不同資訊，不僅方便農友參考，也可以透過農民曆得知農會農產品及相關業務，農民曆一書三用最為實際。

大安區農會指出，春聯「福臨大安」是引用虎臨大安，將字首改為「福」，希望在疫情不平靜的一年，能夠為即將到來的虎年為民眾帶來福氣，讓拿到的每一位農友感覺新的一年都會過的順順利利。