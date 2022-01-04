新的一年剛開始，就有一名男網友發文抱怨，他在一間公司擔任業務7年，竟因「上班時間回家」遭公司資遣，但他明明業績都有達到標準，讓他相當無奈，不少網友直言，「穩定做到業績還被資遣，看來真的是要你走」。

一名男網友在網路論壇Dcard發文表示，他在一間公司擔任業務7年，但上周五（12月31日）上司卻突然告知，「工作做到今天就好」，理由是因為他上班時間回家，讓他相當不解，明明自己該做的工作都有做，業績也有達到公司標準，卻還是遭到資遣。

他說，過去老闆曾告知，只要開發新客戶或業績達標，就可以領到獎金，但直到被資遣之前他都沒有收到對應的獎金，所謂的獎金也是看老闆心情發放，他苦嘆，這次應該領不到年終獎金，「也好，我也早就想換工作了，反正這家公司沒有制度，也沒什麼升遷的機會。」

不少網友留言提醒，「任職七年的話，要資遣應該提早預告吧」、「應該要有離職預告期吧，記得要拿資遣費」、「千萬記得要拿非自願離職單，除了資遣費，還有失業補助可領」、「不要傻傻簽自願離職單」。

也有網友直言，「業務有穩定做到業績還被資遣，看來真的是要你走，否則誰會無故開除公司穩定金流」、「一定回家太頻繁，或是業績雖然達標，但很普通」、「資遣理由只是一種說法，聽聽就好」、「其實就是要處理掉你而已」。