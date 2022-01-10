台灣汽車金融龍頭和潤企業（6592）去年12月合併營收17.45億元，年增25.88％，第四季合併營收50.91億元，年增28.71％，全年合併營收179.57億元，年增22.45％，單月、單季、全年營收均為歷史新高，寫下「三高」的亮麗記錄。

以地區別來看，台灣營收成長25.00％，大陸營收12.26％，營收貢獻度則分別以利息收入、營業租賃收入、融資租賃收入為最高。

和潤去年營運成績亮眼，除受惠於兩岸車市、景氣成長，主要原因為數位轉型成功，業務不受疫情影響，光去年人力、資金的挹注高達2千萬元，於數位轉型的努力可見一斑。另外，在機車分期付款、大型商用貨車／客車分期付款業務經營有成，業績更是年成長90％、120％。

展望今年，雖有通膨升息隱憂、車用晶片缺貨等因素，但和潤評估在汰舊換新政策延長、台商回流投資、綠能商機等利多因素下，消費金融、企業金融動能穩中向好，今年業績目標將續拚雙位數成長。

和潤董事長劉源森表示，和潤企業在經營績效亮眼的同時，公司未來要站得穩、跑得快，不能單靠本業業務發展，亦需ESG落實執行，才能有永續的企業競爭力。因此在去年12月董事會特別通過「1年1％稅後淨利」提撥政策，投入預算較以往多出3倍以上，作為永續發展推動引擎，在獲利之餘也要重視ESG相關議題。