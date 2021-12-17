任家萱（Selina）10月歡度40歲生日，除了副業經營有聲有色，也趕在2021年底推出全新EP《往美的路我要自己作主My Own Beauty》，她接受POP Radio《Whats up Music》主持人俊菖專訪，面對年紀增加，Selina無所畏懼，更表示：「我覺得自己很美好！」

「之前我一直很期待到40歲」Selina對奔四的想像，來自於媽媽曾說過這是最美的時候，讓她非常好奇，看到媽媽每天精神奕奕，連俊菖都讚嘆「妳媽比妳美耶」，Selina不只大笑表示同意更不忘吐槽「我覺得我媽是妖精」！她透露媽媽透過不同的新朋友接觸新的事情，自由自在享受人生，一樣愛美的喜歡泡湯、保養，「完全沒做醫美」讓Selina自嘆不如「我到了她的年紀可能無法這樣」，她也大讚媽媽「活成了我心目中最棒的女性典範」！

有其母必有其女，邁入了4字頭，Selina稱「終於知道媽媽當時說的『美』，除了外觀的自信成熟，更多來自心靈上的自在」。Selina談到「可以有勇氣去做選擇」、「各種事情可以相信、依靠自己」，知道人生的取捨與喜好，「當自己現在的一切是最美的狀態，也相信一切的美好都會發生」。

疫情期間，Selina也投入電影拍攝，但她戲殺青後卻因為劇組防疫而少了很多社交機會，讓她感到無比惆悵「我都不曉得大家的樣子」更別說是認識新朋友，期待明年宣傳電影時就能期待劇組再聚首。

Selina這次推出EP希望大家能勇敢地找到自己身心最初的樣子，她也投入創作，製作人為了獎勵她，就在生日當天一口氣回傳3首歌的成品當作賀禮，她坦言收到歌的當下聽得很激動，「但更多是幸福的眼淚」。完整專訪都在12月17日晚間8時「What’s up Music」。