比特幣、以太幣等虛擬貨幣是近年來的熱門投資標的，有投資者卻在網路上分享自己被比特幣「毀掉」的心路歷程，他透露自己曾在2010年購買1萬枚比特幣，將密鑰存在筆電中後就忘得一乾二淨，多年後再想起時，筆電已經被母親丟掉，現值3萬英鎊（約新台幣110億）的比特幣也跟著消失，讓他就此陷入憂鬱生活，「比特幣毀了我，或者應該說是我讓比特幣毀了我。」

太陽報報導，有位網友在「Reddit」論壇上以比特幣毀了我的生活為題發文，透露自己曾在朋友的鼓吹下於2010年以50英鎊（約新台幣1835元）購買1萬枚比特幣，並將私密金鑰存在筆電中，隨後就逐漸淡忘此事，直到2014年虛擬貨幣開始在全世界流行，他才曾經想到買過比特幣的事，於是衝回家找筆電中的解密金鑰。

沒想到，筆電早已經損壞也被母親丟掉，等於有價值高達3億英鎊的比特幣消失，此事讓原Po感到非常崩潰，甚至因此出現嚴重憂鬱，「原本可以成為億萬富翁的夢想消失，我開始對媽媽產生怨恨，甚至責怪媽媽把筆電丟掉。」

更糟的是，只要原Po得知比特幣持續上漲的消息，就會覺得十分沮喪，「比特幣毀掉我的生活，或者是我讓它毀掉我，然而不管我會活多久，這件事都會繼續壓著我，我依然身無分文、和父母住在一起，我雖然有工作，但我討厭那份工作，雖然有朋友，但我們卻不怎麼說話，我的生活已經就此改變。」