加密貨幣龍頭比特幣12月初突發性崩跌，自6萬美元高點跌至4.2萬美元，短短1天跌幅達20%，導致加密貨幣市場總市值一度蒸發約3400億美元（折合新台幣約9.4兆）。有專家認為，比特幣在區塊鏈技術實質使用效率很低，甚至不如其他新興加密貨幣，且本身也不是一個很好的交易媒介，除了投資人的信仰支撐外，並沒有任何價值。

《CNBC》報導，康乃爾大學經濟學資深教授普拉薩德（Eswar Prasad）近日示警，「比特幣本身可能不會持續那麼久」，普拉薩德說明，比特幣對區塊鍊的使用效率很低，且使用破壞環境的交易驗證機制，實際上，比特幣的「碳足跡」比整個紐西蘭還大。

普拉薩德著有《貨幣的未來：數位革命如何改變貨幣和金融》一書。他指出，區塊鏈技術從寥寥無幾的幾種加密貨幣，演變到現在達到上百種，如今甚至一些新興加密貨幣的效率都遠高於比特幣。

不過普拉薩德仍堅信，區塊鏈技術將對金融的運作和平常的交易模式，產生「根本性的變革」，但比特幣並非一種良好的交易媒介，除了投資人的信仰賦予他價值以外，本身並沒有任何價值。

值得一提的是，普拉薩德認為這種數位貨幣對市場是有益處的，提供每個仁使用低成本支付選擇，進而提高金融包容性和穩定性，即便是中央銀行也開始考慮發行自有的數位貨幣，「或許許多人不大喜歡加密貨幣，但它確實帶起一場革命，最後可能直接、間接的讓所有人受惠」。