新竹縣與新竹市有望在明年合併升格成直轄市，竹竹併成為台灣第七都。有網友好奇升格後，買房該布局哪裡比較合適，不少人傾向原本就相當發達的竹北、關埔地區，甚至內行人看好竹北的房價直逼板橋。

該名網友在PTT論壇Home-Sale版上發文表示，「依照最近的新聞，尤其是綠營公投完封，新竹升格十拿九穩，該如何布局？」他也提及，過去台中升格的經驗，新竹市政府周圍應該會日益繁華，但新竹縣府附近可能相對沒落，如過去的豐原，文章引起網友們熱議。

不少人點名原本就相當熱門的竹北、關埔地區，甚至有人認為竹北房價上看板橋，「竹北直接噴到板橋價，芎林竹東對照土城價」、「就竹北關埔啊，只是已經很貴了」、「準備旺竹北西區囉」、「新竹很小，全面上漲是必然」、「竹北繼續噴。」

此外，有網友則認為，竹北或關埔的鄰近地區漲幅會更大，「千甲感覺會很夯，位置在竹北跟新竹交接處，高速公路到哪都很方便，缺點就是沒建設很落後」、「新竹市太小了，新竹縣竹東芎林新豐湖口都會噴」、「千甲附近公道五一帶，原縣政府的跟市政府附近都差不多飽和了」、「大新竹市心漸漸東移很明顯，高鐵關二關埔連成一線，更東邊的芎林二重埔竹東間接受惠。」

根據樂居房屋成交資料，目前竹北平均交易價格為每坪34.82萬，為新竹縣市所有行政區中最高，其次是新竹市東區的32.16萬，新北市部分，板橋平均價格則為51.91萬。