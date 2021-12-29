國會傳出地制法修正案上周未能逕付二讀，將注定竹竹合併無法趕上2022，對此，宣布不選大新竹市長的林智堅29日強調，以目前的時間點絕對來得及，關鍵的時間就在這幾個月，只要持續督促朝野趕快坐下來，「大家好好的談，否則大新竹人一定會永遠記得是誰在阻礙」。

對於立院傳出地制法無法趕上2022竹竹併，林智堅今天受訪表示，他還是要告訴大家，一定來得及，這也是為什麼他一直不斷的疾呼，甚至於他認為如果他個人是阻礙地制法修法的那顆石頭，那麼他就自己把這顆石頭搬開，因為他期待的就是竹竹合併升格可以改變現在大新竹城市發展的困境。

所以他明確告訴大家，時間一定還來得及，只要持續督促朝野趕快坐下來，大家好好的談，而不是今天提出1個問題，明天又再提出另1個問題，但始終都不談。

他說，柯總召已經在前兩天呼籲朝野各政黨大家一起來談修正地制法的事，但看起來顯然大家沒有要談的意思，並且不斷的提出新的問題，想要來阻礙修正地制法。

林智堅強調，錯過了這1次，就要再等4年，那到底大新竹縣市民的權益要再等幾個4年或8年、12年，時間一下子就過去了，他相信市民、縣民永遠會記得是誰在阻礙地制法的修正、阻礙大新竹的發展。