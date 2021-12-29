台灣酒駕肇事問題嚴重，高雄近日更連續發生嚴重酒駕問題，除了造成無辜家庭天人永隔外，有瓦斯管線被酒駕撞斷引發瓦斯外洩，連高雄市長陳其邁的座車也曾在11月遭酒駕撞上。民眾黨立院黨團今（29）日就召開記者會，指出在民進黨執政的縣市首長中，出席道安會議的次數有3人掛蛋，高雄市也僅參加3次，質疑這樣的表現要如何有信服力。

民眾黨立院黨團總召邱臣遠表示，每次有重大酒駕事故，執政黨就會演一齣「震怒大戲」，但事實數據卻顯示，六都中由民進黨執政的3個縣市，今年1至9月酒駕肇事的死亡人數全都是27人，反觀民眾黨執政的台北市僅4人，國民黨執政的新北市4人，台中雖然有18人死亡，但與去年同期相比卻大減8人。

邱臣遠指出，綠營執政縣市的酒駕問題如此嚴重，但每個月召開的道安會議中，綠營縣市首長包括基隆市、新竹市及屏東縣的出席次數均是0次，其餘如嘉義縣出席1次、高雄市出席3次、桃園市出席4次，僅台南市出席的次數較多，有9次。

邱臣遠質疑，綠營縣市首長如此低的出席率，要如何讓民眾信服真的有在為酒駕問題付出、努力？並指出雖然現在有酒精鎖限制，但卻是「管車不管人」，且要重考駕照才會進行限制，而這些罪犯乾脆選擇無照駕駛或開別人的車，希望政府能夠強化該法，並針對酒駕問題進行修法。