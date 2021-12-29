朝野近期為了新竹縣市合併議題論戰，各界也相當關注縣市合併話題。前立委沈富雄今(29日)在臉書說，「我和大家的看法不同，我認為地廣人稀的山後諸縣不能被看成次等公民」，因此他建議台灣可改為1都、13市、3特區。

沈富雄表示，林智堅宣布不參選，「竹竹併」有望推遲，希望朝野能夠退到原點，藉此機會糾正過去的錯誤，但他和大家的看法不同，認為地廣人稀的山後諸縣不能被看成次等公民，美國的蒙大拿州不失為一州，大陸的黑龍江不失為一省，為什麼花蓮、台東就不能成「市」，因此，建議大修地制法第四條，把全國重新劃分為1都、13市、3特區。

沈富雄更說，大家都直轄，為何你「都」我不「都」？你我一齊「市」，公平好國家。此文也引發網友討論，有網友就說「目前台灣共有358個鄉鎮市區? 不如全部獨立建國吧，互相承認，以後不怕邦交國太少了」、「怎麼併都沒用」、「都嘛是為了錢和選舉，那麼認真幹嘛？」「一塊餅就這麼大，要怎麼分，會不會資源全部集中在某些地方？」

至於沈富雄所提的全國重新劃分則是如下：

★1都：

台北都

★13市：

新北市（併基隆市）

桃園市

新竹市（併新竹縣、苗栗縣）

台中市

彰化市（獨立升格成市）

南投市（獨立升格成市）

嘉義市（併嘉義縣、雲林縣）

台南市

高雄市

屏東市（獨立升格成市）

花蓮市（獨立升格成市）

台東市（獨立升格成市）

宜蘭市（獨立升格成市）

★3特別行政區：

金門、馬祖（不叫連江！）、澎湖