每個人都渴望能夠一夜致富，但成為有錢人的生活真的很好嗎？外國一名35歲男子透過投資比特幣而大賺一筆，累積資產高達2600萬英鎊（約新台幣9.6億），並成功在35歲時退休，然而他卻抱怨，有錢後的生活很無聊，還認為自己根本配不上這些錢。

根據《每日星報》報導，外國一名男子從事網路內容創作者長達10年，年薪約為2.5萬英鎊（約新台幣92萬）。2014年男子聽聞比特幣後，在1年半以內投入自己所有的積蓄，他坦言這是一個瘋狂且冒險的決定，但他成功在2017年兌現200萬英鎊（約新台幣7399萬），接下來男子除了持續工作外，還一邊靠存款生利息，一邊投資股票和債券。

2019年男子累積高達2600萬英鎊的資產，於是決定退休，開始花時間四處旅行、拜訪朋友，也發展一些新的休閒興趣。儘管這樣的生活經歷令人稱羨，男子仍忍不住抱怨，在還沒退休之前，他就因為「發大財」而產生心理變化，因為他就算不用工作也買得起奢侈品，直言：「工作的興奮感完全被剝奪了」。

男子進一步解釋，過去的他非常熱愛工作，也很享受工作帶給他的喜悅，如今卻再也無法體會這種感覺，因為他不需要再為了更高的社經地位而努力；另一方面，他也認為自己只是「幸運」押注成功，根本配不上現在所擁有的財富，人生也因此變得很無趣。

新聞曝光後，不少人對於男子的抱怨不以為意，紛紛留言：「你錢太多的話可以分一點給我，這樣我就可以過一次美好的耶誕節」、「如果你真的感覺很糟糕，建議你可以給我一點錢」、「不要再自怨自艾了，把你的錢拿去幫助那些弱勢族群，或許會感覺好一點」。