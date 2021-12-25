機促會2名成員私自拆除機車兩段式左轉的號誌牌，被警方帶回。（民眾提供）

「台灣機車路權促進會」長年訴求機車能自由選擇要不要在路口待轉，昨（24日）晚間在新北耶誕城附近號召大量騎士進行「待轉大遶境」，其中有成員動手拆除機車待轉交通告示牌，有3人被警依毀損公物帶回。對此，「奶爸律師」陳又新出面緩頰，澄清該些人絕非暴民，盼望大家能放下成見，好好傾聽、討論時事。

現行道路交通法規規定，250c.c.以下的機車在指定路段需兩段式左轉，需先停在待轉格中，待綠燈才需要直行，而此政策長年來爭論不休。「台灣機車路權促進會」則訴求，讓機車騎士自由選擇是否要待轉，但與政府溝通無效，於24日晚間號召各地騎士，在新北市板橋區上演「待轉大遶境」，以不停在路口待轉的行動盼讓訴求獲得關注。

然而適逢聖誕節，原訂的「待轉大遶境」路線與新北耶誕城的路段重疊，機車被原路段的大量車量淹沒，並無成效，機促會便轉移地點改往中山路、新府路口，其中有2名機促會成員私自拆除機車兩段式左轉的告示牌，經員警制止後，另外1名民眾對警比中指，警方將3人以現行犯逮捕，並依毀損公物、侮辱公署等罪嫌帶回偵辦。

對此，律師陳又新25日在臉書發文，透露自己在平安夜聽聞2名機促會成員被帶回警局，立刻趕往現場陪同偵訊，才得知海山分局以毀損公物罪逮捕2人；陳又新說，他一路上都在思考這群人訴求的動機，以及機車路權狀況的瓶頸與改進空間，好奇為何這些人非要要冒著被白眼的風險，也要選在平安夜行動。

陳又新話鋒一轉，認為或許是想好好討論時事，卻被貼上「暴民」、「何必呢」、「莫名其妙」的眼光，才導致他們出此下策，也盼望現階段大家能放下成見試著聆聽彼此的意見，才有可能有共識與改進空間。