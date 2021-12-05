被抽中的兩名百萬幸運兒，分別是一名懷孕準媽媽與一名明天要入新厝的幸運兒，直呼三次「夭壽啊！MY GOD！」（盧金足攝）

台中市長盧秀燕為感謝全國民眾的支持，宣布拚經濟再加碼抽大獎，5日下午與代言人之一的姊姊謝金燕「雙燕」合體現身，一同敲出200億冰磚，共同抽出兩名各100萬元的突破標竿現金獎得主。（盧金足攝）

謝金燕打電話給得到百萬得主時被掛電話，以為是詐騙集團。（盧金足攝）

謝金燕與謝金燕雙燕合體好手氣，謝金燕連續抽出兩個號碼都是8。（盧金足攝）

太好運了！盧秀燕、謝金燕抽出孕婦、入新厝兩名百萬幸運兒。

台中購物節從雙十國慶開跑以來，買氣強強滾，截至目前累積消費已突破200億，市長盧秀燕為感謝全國民眾的支持，宣布拚經濟再加碼抽大獎，5日下午與代言人之一姊姊謝金燕「雙燕」合體現身，一同敲出200億冰磚，共同抽出兩名各100萬元的突破標竿現金獎得主，call out恭喜這兩名幸運兒，分別是一名懷孕準媽媽與一名明天要入新厝的幸運兒，直呼三次「夭壽哦！MY GOD！」

台中購物節從10月10日開跑以來，屢創佳績，登錄的消費金額，截至4日為止，更創下突破240億大關，APP下載量，盧秀燕宣布「拚經濟加碼抽」，5日再多抽兩名百萬現金得主。謝金燕手氣超旺，連續抽出兩個號碼都是「8」。

「我是你姊姊謝金燕」，謝金燕打電話給中了100萬的幸運得主時，這名在桃園和汐止住20年的劉先生，以為是詐騙集團還掛謝金燕電話，謝金燕第二次打電話給他時，一直驚呼「MY GOD！」「夭壽！」

中百萬大獎的劉先生表示，剛搬來台中市，在公益路上的全國電子買了11多萬的電視、冰箱，紙箱都還放在陽台，明天要請朋友來新家，還在講「台中購物節都沒抽到我，是不是騙人的」，結果剛要出門就接到中獎電話。

另名陳小姐是懷孕中的準媽媽，住在台中市北區，謝金燕要她尖叫，她小聲的「鳴」一聲，不能置信的表示，真的好幸運，頻問是真的嗎？

盧秀燕說，雙燕合體「燕子捎來喜訊」，台中購物節至今已舉辦3屆，第1屆登錄消費金額25億元，當時已是全國第一；第2年登錄金額多了3倍，高達90億元；沒想到第3屆台中購物節的活動時間還沒有截止，就已突破200億元。

「今年我沒參加跨年晚會，你們看到我，只有今天這一場」，謝金燕說，幸運兒真的太好運了，向來只出現跨年場合的謝金燕，身材姣好，能歌善舞，擁有超高人氣，受疫情影響，許多大型活動都取消，動向也格外神祕。

這次受到台中市政府熱情邀約，成為代言人之一，除了是本名謝金燕取其諧音「現金燕」和台中市推出的振興加值措施方案的「抽現金」吻合之外，和盧秀燕的「雙燕組合」拍攝電視廣告和宣傳照，是今年度唯一次公開露臉，創下宣傳話題。