台中市推動「台中美樂地計畫」，市長盧秀燕上任至今已完成109座共融公園，其他縣市政府前來台中參訪交流，高雄市議員也呼籲跟進推出相關規畫，市議員吳瓊華10日總質詢時，建議持續強化台中美樂地計畫。盧秀燕表示，市府將更努力加強，打造宜居台中。

盧秀燕說，「台中美樂地」已變成台中的公園品牌，以共融公園、陽光公廁及人本無障礙環境建置為三大主軸，共融公園位處社區，讓全年齡的民眾都可以使用，成效相當良好，不僅獲得高雄市議員肯定，也有其他縣市組團來台中交流，她特別感謝議會支持預算，市府將持續努力加強「台中美樂地計畫」。

建設局長陳大田表示，台中市執行「美樂地計畫」，營造舒爽潔淨公園公廁、拉高兒童遊戲場安全等級，以及提供人本安全與無障礙環境，3年期程的計畫目前逐一實踐、成效有目共睹，並向下扎根辦理大專院校競圖比賽，更透過公私協力讓企業參與，拓展計畫觸及的層面，成功翻轉宜居台中新生活。

陳大田指出，建設局2019至2020年已完成2020座共融公園，其中黎新公園（公93）更榮獲今年行政院公共工程委員會第21屆金質獎殊榮，這個月嘉義縣市府前來台中參訪交流。

此外，透過辦理大專院校特色公園競圖比賽，邀請大專院校學生發揮專業與創意共同參與美樂地，有機會將夢想實踐於現實公園基地，目前已成功舉辦「公園未來式」、「公園新時代」連續2年，部分獲獎作品的設計構想也納入建設局公園開闢計畫內。

陳大田說，今年特別擴大與各公民團體的意見交流方式，以「傾聽民意」匯集市民使用心得，成為政策升級的養分，創造多贏局面。現正執行60座共融公園新建及改善工作，正廣納各界意見，啟動評估明年度共融公園改善標的，並朝一區一特色遊戲場的目標邁進。

建設局指出，公園是民眾重要的遊憩場所，與市民生活息息相關，在計畫執行期間同步進行美樂地計畫相關滿意度問卷調查，作為施政可滾動檢討的方向，同時辦理論壇與產官學界交流及教育訓練，提升同仁與時俱進的專業學習力。

針對結合民間資源共襄盛舉，有助於營造企業認同感，歡迎企業團體認養、捐改建公園等公共設施，多角齊下共創台中幸福好園地，讓民眾享受公園綠意，就像在家旁邊。