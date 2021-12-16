盧秀燕強調，台中市現在興建中的綠美圖，博物館也會視預算籌措興建，將來台中市要有自己的博物館與歷史文物館，這是必走的路。（陳世宗攝）

台中市有7座市定遺址，市議員何文海、楊典忠16日在市議會中，質詢多位局處長遺址的名稱及地點？但除文化局長陳佳君答對外，其他局處長答不出來，楊典忠痛批市府不關心市定遺址，並指台中市的遺址文物保存散在各地，要求儘速興建遺址博物館，避免文物受到破壞。市長盧秀燕說，市府需要審慎籌畫。

台中市議會今天進行市政總質詢，楊典忠詢問觀旅局長、新聞局長、教育局長台中市7座市定遺址名稱及地點，發現都在傳遞小抄。市長盧秀燕也並不是很清楚，她認為遺址古蹟記載台中城市發展的軌跡，市府一定要重視與保護。

楊典忠指出，根據10月7日文化局提供，中市市定遺址文物清理的資料，牛罵頭遺址考古文物有25000多件，放在中研院的倉庫，西大墩遺址的考古文物1000多件，放在科博館，麻糍埔遺址考古文物4500多件，也是放在科博館。

楊典忠質疑說，2013年中社遺址因為開闢清水鎮政路有挖到58具人骨，2015年安和遺址有挖到48具人骨，考古文物放在哪裡？文化局只給他牛罵頭、西大墩、麻糍埔3個遺址的存放地點，其他的考古文物呢，文化局長陳佳君表示，會提供完整資料。

楊典忠抨擊指出，台中市遺址博物館至今遙遙無期，許多遺址出土文物散落各地，目前7座市定遺址，列冊遺址8處及普查在案的疑似遺址173處，總共合計188處，顯見台中市文化遺址相當豐碩。

楊典忠指出，2019年審計部以「遺址典藏空間不足」提出檢討，依據文資法第51條考古發掘的規定，考古發掘報告要公開發表，考古遺址要活化供大眾參觀，另外，台中市政府2016年提送議會「出土文物保存專案報告」，結論是要興建遺址博物館或台中博物館，市府應該儘速規畫遺址博物館保存，避免文物遭破壞。

盧秀燕強調，台中市現在興建中的綠美圖，博物館也會視預算籌措興建，將來台中市要有自己的博物館與歷史文物館，這是必走的路，畢竟還是「步步錢、步步人」，至於未來要用舊建物再利用，或興建新博物館，可能無法馬上定案，需要審慎籌畫。