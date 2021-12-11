1名網友日前樓下新搬來1戶人家，對方特別舉辦「入厝宴」擺流水席招待左鄰右舍，沒想到該戶人家竟在未告知情況下，深夜請人搭起棚架，導致該網友的轎車當場被「軟禁」起來，轎車周圍擺滿料理用具，讓車主相當傻眼，車主怒批「還要被他們親友抱怨車子幹嘛停這邊」、「我們重頭到尾都沒有說不移車」。

該名網友在臉書「爆怨公社」發文表示，他家的樓下搬來1戶新住戶，日前該戶家人準備在巷弄辦席宴請左鄰右舍，當作「入厝宴」，但卻在未告知的情況下在禮拜五深夜搭起了流水席的棚架，而該網友的自家車輛根本來不及駛離，就這樣被蓋上布簾「軟禁」了，他痛批根本未事先告知，車位也是自家的。

鄰居舉辦「入厝宴」擺流水席，沒想到該戶人家在未告知情況下，深夜搭起棚架，導致網友的轎車當場被「軟禁」起來，轎車周圍擺滿料理用具。（翻攝自臉書「爆怨公社」）

鄰居舉辦「入厝宴」擺流水席，沒想到該戶人家在未告知情況下，深夜搭起棚架，導致網友的轎車當場被「軟禁」起來，轎車周圍擺滿料理用具。（翻攝自臉書「爆怨公社」）

該網友說，他之後向新住戶反應，對方承諾禮拜六一早就會讓他把車開出去，結果約定好的7點時間一到，對方根本沒有出現，事後發文怒批「還要被他們親友抱怨車子幹嘛停這邊」、「我們重頭到尾都沒有說不移車」。

其他網友則留言說，「傻眼耶！一搬來就這樣，看來也不是好相處的鄰居了」、「大部分剛搬到一個地方都會客客氣氣，特別是可能會造成其他鄰居不方便時，都會特別打招呼一下，沒想到這新鄰居卻完全不管其他人的感受」、「這新鄰居似乎有點自私，日後應該不好相處唷」、「1.發動2.打D擋3.放手煞4.踩油門」。