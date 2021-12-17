新北市新店區日前發生一起車禍案，警方到場發現肇事車輛撞倒圍牆，張姓婦人渾身酒氣受傷坐在車旁，警方依酒駕罪送辦，檢方調查時張婦女兒聲稱車子是她開的，她因看到母親被同居人打，憤而想開車撞他，不小心撞到牆，造成坐在後座的母親受傷，台北地檢署依據安全氣囊上2滴血跡DNA比對、以及路口監視畫面等事證，認定車是張婦女兒開的，17日將張婦不起訴。

檢方調查，今年5月3日凌晨，張婦和同居人到新店安康路的餐廳喝酒時發生爭執，同居人打電話叫張婦女兒接媽媽，張婦女兒開車抵達時正好看到媽媽在店門口和同居人肢體衝突，認為媽媽被打，接媽媽上車後，隨即開車打算衝撞媽媽的同居人。

但張婦女兒氣急攻心，未抓好方向盤，導致車子撞倒旁邊修車廠圍牆，而車內的安全氣囊爆開，讓張婦母女都受傷，民眾忙著報警，張婦女兒因見母親受傷，趕回家想幫媽媽拿健保卡就醫。

此時，警方獲報趕到，只看到酒醉的張婦坐在車旁路邊，無法清楚表達，先將她送醫，由於張婦酒測值為0.45毫克，警方將張婦依公共危險罪移送，張婦女兒向檢方坦承她才是駕駛，母親則是無辜受累。

檢方依據行車紀錄器以及路口監視畫面，張婦確實是坐在後座，且警方在安全氣囊上採集2滴血跡，和張婦的DNA不相符，但不排除為血親所有，因此採信張婦女兒說法，不起訴張婦，至於張婦女兒撞倒圍牆一事，則因與業主和解未追究。

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