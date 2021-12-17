台中市議員陳世凱關切中二補選，選區內共258個票所候選人只能到104個票所進行監票，其他154個無法監票，是否合乎公平？（盧金足攝）

中二選區戰火燒到市議會。民進黨台中市議員17日抨擊沙鹿區公所辦健行活動，民進黨參選人林靜儀被以穿參選人外套無法進場，但國民黨參選人顏寬恒以背心無參選人字眼卻能進會場，炮轟行政不中立；市長盧秀燕語氣強硬表示，公務員不會和自己職務、薪水和前途過不去，選舉二軍、三軍、五軍相戰，不要拿公務員出氣。

民進黨議員陳世凱、林德宇、何敏誠今日在市政總質詢時表示，中二選區立委補選，將在明年一月九日投開票，但該選區共計兩百五十個投開票所，為何林靜儀有一半以上的投開票所，沒有派監察員，還有一百五十多個投開票所沒有設監察員，質疑投開票是否公平，「這種選舉我會放心？」

台中市民政局長吳世瑋說，監察員是苦差事，林靜儀與顏寬恒各為一百四十名選監人員，而且鄉親在投開票所監視開票過程，不容有所疏失。（盧金足攝）

民進黨議員抨擊沙鹿區公所辦健行活動，民進黨參選人林靜儀被以穿參選人外套無法進場，但國民黨參選人顏寬恒以背心無參選人字眼卻能進會場，行政不中立。（盧金足攝）

盧秀燕表示，政務官是流水的官，過幾年就會走，公務員是他自己的工作，經過這麼多年舉辦選舉，公正性和法律性，公務員都很珍惜，可能有少數違法失職的公務員，但公務員不會拿行政中立法和前途開玩笑，而且違法還涉及刑法。

對陳世凱等人火力全開逼問沙鹿公所是否涉及行政不中立，要求盧秀燕表示態度，保證行政中立。林德宇不滿的說，有人就是在紅線邊緣，籲盧要求大家奉法守法，不需揣摩上意。

盧秀燕拉高分貝強調，如果有行政中立，可以立刻檢舉，市府會立刻查辦，現在不管是二軍、三軍、五軍相戰，不要拿公務員出氣。

但盧這席「不要拿公務員出氣」的話，引發陳世凱、林德宇怒氣，反擊要盧搞清楚狀況，他們要釐清的是現場為何只有特定候選人出現。

民政局長吳世瑋直言，其實監察員是苦差事，林靜儀與顏寬恒各為一百四十名選監人員，而且鄉親在投開票所監視開票過程，不容有所疏失。

針對陳世凱關切中二補選，選區內共258個票所候選人只能到104個票所進行監票，其他154個無法監票是否合乎公平？

台中市選舉委員會表示，此次中二補選政黨及候選人推薦監察員作業至11月26日截止，至截止日僅三個政黨推薦，其餘2名候選人未推薦相關人員，由於此次補選共設置258個投開票所，每所配置監察員2人，監察員依「監察員推薦及服務規則」由候選人平均推薦，其中政黨推薦的候選人監察員則由政黨推薦。

選委會指出，此次國民黨推薦104人、民進黨推薦104人、台灣股票黨推薦95人，推薦重疊超額投開票所監察員計有9所，已於12月3日下午由各政黨代表到會抽籤，未抽中者改派其他投開票所。

此外，另不足額213名監察員部分，中市選委會已於12月6日函請各區公所選務作業中心自行遴派，名冊再送台中市選委會備查。