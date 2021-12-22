台北市交通大隊警員石明謹因擔任球評，今年7月懲戒法院第一審認定，他在電視台擔任足球賽事評論員，賺車馬費等283萬多元，並領取足協出席費5400元，違反公務員不得兼職規定，判降1級改敘，罰款20萬，他不服提起上訴。

另石明謹不滿懲戒法院限制閱卷提起聲請，懲戒法院認為，今年10月18日已准許他及律師閱覽證據除限閱資訊外，也提供閱覽考績會的相關會議紀錄內容與他有關聯者，大部分未遮隱全部給閱，並無不准許他與律師知悉該部分內容之情形，駁回他的聲請。

45歲石明謹在台灣足球界享有盛名，昨判決出爐時，他人還在電視台播東奧足球賽；稍晚他回應表示，這次沒言詞辯論，直接書面審判決，他連說明機會都沒有，律師會據此提上訴。

懲戒法院調查，石未經服務機關許可，從2011至2018年間，擔任愛爾達電視台足球評論員，共出席190次，領車馬費283萬3850元，也擔任足協紀律委員，領出席費及交通費共5400元。

懲戒法院第一審認為，《公務員服務法》規定，公務員除法令所規定外，不得兼任他項公職或業務，所謂「業務」只要以經常、持續的行為，做同一目的社會活動就是業務，將石判降1級改敘，罰款20萬元。