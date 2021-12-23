台中市議員徐瑄灃今天陪同大雅區忠義社區月祥路522巷住戶代表，前往雅潭地政事務所去領取土地所有權狀，讓老兵有家的最後一哩路，經過7年艱苦奮鬥，終於圓滿收場；徐瑄灃感謝雅潭地政事務所汪懋功主任及同仁多所協助，也感市長盧秀燕與地政局長吳存金促成這一件不可能的任務。

徐瑄灃說，今年5月12日月祥路522巷住戶，由徐瑄灃陪同向雅潭地政事務所申請登記為所有權人，在今日終於領到土地所有權狀，本案能經由司法判決讓老兵及眷屬向地政機關申請登記為土地所有權人，彰顯土地正義，也寫下司法判決新案例。

徐瑄灃表示，月祥路522巷住戶為長時間占有未登錄土地，早在104年8月，為讓政府不要逼迫造成這些老兵及眷屬臨老搬遷，陷入流離失所的絕境，她當時還不具有民代身分，以王海雲慈善發展協會理事長身分毅然受理月祥路522巷住戶陳情，由協會幫助住戶爭取合法權益。

經過律師團隊提供意見，協助住戶經過6年多的司法訴訟，在4月13日獲得台中地院民事判決確定證明書，確認所有權登記請求權。今天終於領到土地所有權狀同時，老兵與眷屬同聲感謝徐瑄灃陪他們走過來。