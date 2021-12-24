北市信義區基隆路1段364巷24日晚間17時52分傳出火警，消防局獲報有人呼喊救命，立即提升為3級火警，派遣消防車輛10輛、救護車輛1輛、人員27名前往馳援。

消防人員到場發現起火點在7層樓公寓的4樓，立即疏散公寓內其他3大2小住戶，火勢在18時16分撲滅，經入內搜尋確認屋內無人，所幸未造成人員傷亡。