北市信義區公寓4樓火警 傳有人喊救命 火勢撲滅確認無人受困 18:402021/12/24 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市基隆路平安夜傳出火警，幸無人傷亡。（林郁平攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市信義區基隆路1段364巷24日晚間17時52分傳出火警，消防局獲報有人呼喊救命，立即提升為3級火警，派遣消防車輛10輛、救護車輛1輛、人員27名前往馳援。 消防人員到場發現起火點在7層樓公寓的4樓，立即疏散公寓內其他3大2小住戶，火勢在18時16分撲滅，經入內搜尋確認屋內無人，所幸未造成人員傷亡。 新北檢二度傳喚找高嘉瑜出庭 就是確認「這件事」 無聊男醉後燒路邊垃圾 自稱把交通錐丟進火堆是想滅火 #火勢 #撲滅 #確認 #火警 #公寓 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 汐止男懷疑妻與人曖昧 縱火燒對方機車 11:142021/12/22 社會 暫時不用停止呼吸 花壇2000噸廢棄物狂燒8天7夜後總算滅了 15:212021/12/21 社會 高嘉瑜遭施暴案 不與林秉樞同庭對質 04:102021/12/24 社會新聞 小貨車送貨去國訓中心慘起火 車上舉重器材全燒光 14:492021/12/22 社會 製毒菜鳥搞砸 工廠燒起來被抄 04:102021/12/23 社會新聞 台南工廠火警濃煙猛竄 消防人員接駁水帶搶救 10:212021/12/20 社會 台東知名老藥房2死火警 第二代老闆娘與看護命喪火窟 08:162021/12/21 社會 高雄補習班大樓竄火 警消急出動灌救 09:002021/12/24 社會 查緝改槍工廠 警連開11槍逮人 04:102021/12/24 社會新聞 浴室堆放年節金紙火警 金門民宅2樓燒到3樓 13:162021/12/20 社會 BMW自撞「翻肚」車頭全爛起火 駕駛乘客驚險脫困 12:012021/12/24 社會 社會熱門新聞 詭！903房紅衣女留血書輕生 王朝飯店突跳電600人沒早餐吃 - 社會 憲兵少校目無法紀！酒駕又無照硬闖營區85次遭強制退伍 - 社會 3個月嘿咻國二女友26次讓她懷孕 高三猴急男下場曝光 - 社會 軍紀敗壞！陸軍關渡指部上兵站哨 躲崗亭內大睡下場慘了 - 社會 - 中央社 超貪！友達銷售處長神鬼搬 7年鯨吞公司24億逼近一年淨利 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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