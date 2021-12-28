猛烈大火連燒 台南2民宅竄火舌 現場濃煙密布 21:142021/12/28 中時 張毓翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南市鹽水區28日晚間8點24分傳出住宅火警，信義路上有2棟3層樓建築物，3樓突然竄出火舌，並冒出猛烈火光。（讀者提供／張毓翎台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南市消防局調派鹽水、新營和柳營等消防分隊前往灌救。（讀者提供／張毓翎台南傳真） 火勢半小時內撲滅，未傳出有人受困，起火原因尚待釐清。（讀者提供／張毓翎台南傳真） 台南市鹽水區28日晚間8點24分傳出住宅火警，信義路上有2棟3層樓建築物，3樓突然竄出火舌，並冒出猛烈火光，台南市消防局調派鹽水、新營和柳營等消防分隊前往灌救，火勢半小時內撲滅，未傳出有人受困，起火原因尚待釐清。 苗栗塑膠工廠暗夜大火 整個廠房遭吞噬 雲林高麗菜1顆只賣10元 農民嘆白忙 #住宅火警 #灌救 #台南鹽水 #3樓竄火 #鹽水區 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 鹽水農會媒合通路商 行銷帥哥番茄 04:102021/12/13 地方新聞 桃園龍潭養雞場大火 現場疑存放800公斤瓦斯存量 22:032021/12/14 社會 台南六甲火燒車 差點波及民宅 19:412021/10/21 社會 台南鹽水小番茄產季到來 農會建置集貨場拓展通路 19:082021/12/02 寶島 日本大阪日立物流倉庫大火 消防大陣仗灌救 12:162021/11/29 國際 台南鹽水月津港裝置藝術「船屋」 白天迷人晚上看嚇壞人 20:342021/12/06 生活 高雄補習班大樓竄火 警消急出動灌救 09:002021/12/24 社會 土城16層公寓3樓突竄大火 1女嗆昏受傷送醫 11:432021/12/10 社會 僅一成屬非房貸戶 全台投保地震火險 不及四成 04:102021/10/25 投資理財 被遺忘的時光 老舊建物前程似「井」 09:012021/10/30 房產達人 冬季火災增有二大主因 「住宅火險」守護家的安全 14:292021/11/27 財經 社會熱門新聞 猛烈大火連燒 台南2民宅竄火舌 現場濃煙密布 - 社會 陸男買春連做20分鐘 48歲應召女「一般人都5分鐘」遭打 - 社會 獨》涉詐領助理補助費 台南市副議長辦公室遭搜索 - 社會 獨家》高雄BMW酒駕男竟做這一行 熟客都叫他「店長」 - 社會 夫妻迷上交換性愛趴 他「私約」女炮友慘了 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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