台南市消防局調派鹽水、新營和柳營等消防分隊前往灌救。（讀者提供／張毓翎台南傳真）
台南市消防局調派鹽水、新營和柳營等消防分隊前往灌救。（讀者提供／張毓翎台南傳真）
火勢半小時內撲滅，未傳出有人受困，起火原因尚待釐清。（讀者提供／張毓翎台南傳真）
火勢半小時內撲滅，未傳出有人受困，起火原因尚待釐清。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

台南市鹽水區28日晚間8點24分傳出住宅火警，信義路上有2棟3層樓建築物，3樓突然竄出火舌，並冒出猛烈火光，台南市消防局調派鹽水、新營和柳營等消防分隊前往灌救，火勢半小時內撲滅，未傳出有人受困，起火原因尚待釐清。

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