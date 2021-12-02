台南市鹽水區農會今年建置小番茄集貨場，為當地高品質的小番茄開啟更多通路。（鹽水區農會提供／張毓翎台南傳真）

小番茄品種種類多，台南鹽水地區則主要出產「帥哥番茄」品種，鹽水區農會近年輔導番茄農加入產銷履歷行列，通過面積從2年前5公頃，今年已擴增到11公頃，今年更進一步建置小番茄集貨場，不僅提供農友多一條銷售通路，拓展通路、提高農民收益，也期待擦亮鹽水「帥哥番茄」品牌。

鹽水區小番茄種植面積120公頃，今年因氣候變遷和缺工等因素，相較去年盛產期間，番茄產量約減少38％，價格也跟著水漲船高、上漲60％。鹽水區農會總幹事邱子軒表示，小番茄產期為每年11月到隔年3月，目前是產季初期，估計再過1個月，價格將趨於平穩。

小番茄栽種和採收幾乎得仰賴人工，隨著近年種植成本增加、農村人力老化，使得栽種面積逐漸減少。邱子軒說，為了幫農友提高生產力，這幾年農會持續輔導農友申辦農產品認證，並協助做小番茄及田間土壤檢驗，慢慢地已經有愈來愈多的農友，開始嘗試精進自家小番茄的品質。

邱子軒提到，農民將小番茄採收後，有些人會自己宅配銷售，有的則交由農會運到批發市場銷售，但其價格會隨市場波動，因此農會今年特別建置小番茄集貨場，目前也已與大型的蔬果截切場簽約合作，將收購來的小番茄，送至截切場，經分級包裝後，搶攻國內的鮮食市場。

邱子軒說，集貨場預計今年12月中開始收購，1周將收購3000至5000台斤優質安全的小番茄，希望透過集貨場，為鹽水高品質的小番茄開啟更多通路，銷售端由農會帶頭衝，也能讓農民有更充裕的時間和精力在生產上。