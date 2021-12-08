七股區農會色照顧站長輩學作西式紅蔥頭美食。（劉秀芬攝）

七股區農會色照顧站8日舉行揭牌儀式。（台南市農業局提供／劉秀芬台南傳真）

因應農村人力老化問題，行政院農委會推出綠色照顧計畫，台南市七股區農會今年4月申請成立綠色照顧站，雖然籌辦過程遇到疫情，休息3個月後重新出發，趁著照顧站整修更新完畢，8日舉行揭牌儀式，公嬤推出也推出這幾月來上課作品，包括以在地紅蔥頭製成的西式蛋糕、鹹派。

台南市農業局長李建裕說明，七股區人口截至今年11月約有 2萬1780人，其中65 歲以上老人4726人，占全區比率約21.7％，根據國際定義已是超高齡者社區，可說相當適合綠色照顧站設置。

七股區農會表示，綠色照顧站活動除因疫情影響中間停辦3個多月，至今年年底也已辦理了19場次活動，內容包含音樂療育、應用在地食材料理、園藝種植等，橫跨綠飲食、綠療育及綠照顧三大主軸，藉由多元課程，提升高齡者身心健康，目前已有20位長輩接受服務，還招募了5名志工。

農業局表示，包含七股區農會在內，台南市目前南市區漁會、麻豆區農會、龍崎區農會、鹽水區農會等5間農漁會設置綠色照顧站，未來將持續鼓勵及協助轄內更多農漁會參與農委會綠色照顧計畫，希望由各農會綠照據點出發，形成綠色照顧網，守護農村長者健康，充實農村照顧量能。