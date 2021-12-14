全球筆電電池組第一大供應商新普科技近年致力在綠色管理與永續發展，今（13）日與新竹臺大分院共同宣布啟動「遠距e療 健康鄉里」計畫，捐贈包括數位耳鏡、咽喉內視鏡、超音波等醫療儀器，以及智慧醫療車、電腦軟體等軟硬體之視訊平台設備，以強化偏鄉行動醫療及遠距醫療量能。

新竹縣市幅員廣闊，以偏鄉地區尖石、寶山、峨眉為例，民眾外出一趟看病不容易，遠距醫療可謂是最佳解決方案；而長期居家臥床之病人也同樣不便就醫，此時「病人不動，醫護動」的照護模式更顯重要。因此，透過新普科技捐贈的攜帶型醫療儀器與通訊診察設施設備，可以讓新竹臺大分院的醫療團隊走入社區，發揮行動醫療及遠距醫療之最佳效益，以提供病人更便捷的醫療服務。

力行以人為本、關愛社會的新普科技宋福祥董事長表示：「身為新竹在地企業，我們很幸運有新竹臺大分院做為我們最強的後盾。一座城市，只有生於斯、長於斯與奮鬥於斯的人民健康，城市才有幸福。謝謝新竹臺大分院團隊給新普科技這個回饋鄉里的機會，一同推動遠距醫療，讓偏鄉居民能獲得完善的醫療與照顧。」

新竹臺大分院余忠仁院長表示：「隨著高齡社會來臨，醫院應該主動走進社區及偏鄉，讓高齡長者、失能病人或是醫療資源不足地區的病人，能得到妥善的健康照護。未來，新竹臺大分院將持續致力於建立完善的醫療網絡，並在社區及偏鄉繼續拓展居家照護、長期照護以及健康產業照護，提供民眾更具可近性的醫療服務及持續性的照護服務，實踐在地就醫、在地治療、在地老化之目標。」

推動此次新普科技與新竹臺大分院合作計畫負責人暨新竹臺大分院副院長譚慶鼎醫師表示：「科技推動了人類文化、社會與經濟的進步，更可以藉由它來改善社會的問題、提供創新的解決方案來幫助需要的人。我們看到在山地、離島地區的醫療資源，不論是人力或設備都遠不及全國平均值，為緩解偏遠地區病患受限於交通地理及資源不足之問題，新竹臺大分院在余院長的帶領下，我們再度與新普科技合作來提升偏鄉的醫療水準。而在COVID-19（新冠肺炎）疫情衝擊全球之時，對人們的生活型態或經濟產業發展造成重大改變，零接觸與遠距醫療照護模式有可能成為未來新常態，同時催化非接觸的遠距醫療和數位健康需求。」

新普科技自108年起，每年與前臺大醫院新竹分院合作推動相關健康計畫，包括捐贈x光巡迴車推動預防保健篩檢；捐贈COVID-19的檢驗設施設備，共同建置通過國家認證的新型冠狀病毒(SARS-CoV-2)分子檢測實驗室，一起為防疫盡一份心力。新普科技此次捐贈項目包括數位耳鏡、咽喉內視鏡、超音波等醫療儀器，以及智慧醫療車、電腦軟硬體之視訊平台設備等，對於長期臥床或者居家環境不適合移動的病人而言，這些設備讓居家醫療團隊從醫院走入社區，將檢查影像傳送回醫院與專科醫師同步會診，提供病人即時的診斷及治療。