Omicron快速在全球各地擴散，許多國家採取嚴格的封鎖措施，對經濟的威脅明顯升高，同時衝擊能源需求，歐美股市與油市周一聞聲重挫，紐約期油再度摜破70美元支撐。

歐股周一全面跳空大跌，德國股市早盤跌幅一度逼近3％，後來縮小至1.6％，英國與法國大盤重挫逾1％，Stoxx 600泛歐股市指數大跌1.3％。美股跟進開低，道瓊工業指數跌400點或1.1％，標普500與那斯達克分別下挫1.2％與1.3％。

油市同樣低迷，紐約指標期油摜破70美元支撐來到67.45美元，重挫近5％，布蘭特期油大跌3.7％，報70.81美元，盤中最低來到69.60美元。

世界衛生組織(WHO)上周六表示，隨著年終假期到來，Omicron也快速在全球蔓延，全球已有90個國家出現Omicron確診病例，美國也有43州檢出該變種變毒，美國CDC的資料顯示，上周五美國新增確診病例暴增至近16萬。

因應新一波疫情，荷蘭宣布從上周六起實施全面封鎖措施，並一路封城到明年1月中，歐洲其他國家也在研議在聖誕與新年假期採取更嚴格的管制。

德國政府宣布周一起，僅開放德國公民、居民與過境旅客從英國入境，所有入境旅客需隔離檢疫14天。奧地利周一起僅開放已接種疫苗的旅客入境。

美國疫情進一步升溫，紐約州與華盛頓特區連續多天新增確診病例改寫歷史新高。

除了Omicron疫情利空，聯準會緊縮貨幣政策的動向也打擊市場信心，投資人擔心緊縮貨幣政策不利經濟成長與風險資產。

Leuthold Group首席投資策略師鮑森(Jim Paulsen)指出，Omicron疫情升溫與拜登進一步財政刺激方案可能意外卡關，導致美股周一開低走弱。

CMC Markets市場分析師Kelvin Wong表示，「由於美股期貨開低，周一亞洲盤油價就低迷不振，投資人擔心新一波疫情將逼使各國政府採取管制措施，進而增加壓低能源需求的風險。」