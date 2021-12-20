緯穎(6669)日前選定馬來西亞柔佛州設立整機櫃伺服器組裝廠，作為第一個緯穎自有的亞太生產據點。今日宣布在柔佛州士乃機場城正式舉行動土儀式，為緯穎多元化的全球製造布局開啟新的一頁。緯穎科技供應鏈與製造副總經理王瑞斌表示，近幾年東南亞地區對雲端服務的需求快速成長，雲端服務供應商紛紛前進投資設立資料中心，帶來龐大的雲端IT設備需求。緯穎此次設廠馬來西亞，不僅是看到這股增長所帶來的發展潛力，也是我們多元產能，海外布局策略上的一個突破。

緯穎此次新廠的建造將導入智慧製造技術，以符合馬來西亞綠色建築指標金級認證(Green Building Index gold certified)的最高標準進行。以實踐緯穎對永續環境、永續經營的承諾。未來，馬來西亞的整機櫃伺服器組裝廠除了將就近服務東南亞資料中心，也將作為緯穎在東南亞地區的服務中心，是緯穎拓展亞太據點的第一站。

緯穎將以馬來西亞綠色建築分級工具，GBI(Green Building Index)金級認證為目標，打造綠色工廠。此外亦將導入智慧製造技術，兼顧環境的永續發展與生產效率，將為業界設立高水準的指標。緯穎新廠不僅將全新智慧工廠引進大馬，更將為當地創造至少500個就業機會。

緯穎11月營收寫單月歷史次高，營收超越市場期望，法人估若零組件供應更順暢，單季營收還有上檔空間。緯穎2021年每股純益估可達48.36元，與2020年相去不遠；而進入2022、2023年，法人認為緯穎每年將以增加二個股本速度增長，來到69.23與89.96元。