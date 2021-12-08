為解決農民在生產上所面臨的窘境，花蓮縣政府、慈濟大學USR教學研究中心與花蓮高級農業中學，共同推動智慧農業向下紮根計畫，並於宜昌國小打造智慧農業示範基地，今(8日)日上午進行成果發表會，展示基地中建置之兩組層架水耕智慧農業設備，並實體導覽解說，展現科技導入農業發展後續運用之無限可能。

花蓮縣政府今日舉辦智慧農業成果發表會，展現產學合作的成果。(圖/花蓮縣政府提供)

縣長徐榛蔚表示，非常謝謝慈濟大學及花蓮高農的協助，並結合兩校學生團隊從無到有打造智慧農業示範單元，包括設備採購及採購來源、組裝過程與重點、開源程式或軟體操作、智慧監測與操作設定等，並全程拍攝紀錄影片、建立懶人包及教學影片，使智慧農業能落實於國中小教育、鼓勵更多在地子弟投入新興農業。

徐縣長提及，花蓮縣過去素有農業大縣之美譽，且有機農作面積占全國近4分之1，花蓮擁有的天然資源是農業發展的優勢，藉著這次花蓮縣政府與慈濟大學USR教學研究中心、花蓮高農合作，將科技導入農業，且發展雲端農產方式，未來花蓮農業發展將會有非常可觀的躍進，並盼能創造花蓮農業斐然的成績！

縣長徐榛蔚特別重視花蓮農業的發展。(圖/花蓮縣政府提供)

慈濟大學研發長黃舜平教授也表示對這次的產學合作表示樂觀，慈大USR團隊致力於協助花蓮推廣友善土地農業，發展創新小農經濟模式，將大力協助縣府打造花蓮成為台灣農業首都，創造在地產業永續契機。

花蓮縣縣長徐榛蔚感謝學術單位合作，特別贈感謝狀給慈濟大學。(圖/花蓮縣政府提供)

科技導入農業發展是未來的新潮流，倘小學端如能提早讓學生更早接觸農業的新樣貌，將有助於學生未來對於農業領域的興趣。花蓮高農校長梁宇承表示，這次花蓮高農發揮農業及AI自動化的專長，利用視覺感受以及食用體驗讓他看得到、吃得到，進而學得到AI相關課程。

徐榛蔚縣長贈感謝狀給花蓮高農。(圖/花蓮縣政府提供)

而身為智慧農業示範基地的地主學校，宜昌國小校長丁嘉琦則表示感謝花蓮縣政府將智慧農業示範基地選址設置於宜昌國小，同時也要感謝慈濟大學及花蓮高農師生與資源挹注，未來本校將配合指導單位並與本校師生家長團隊共學共作，除了透過共學團、讀書會、工作坊等方式進行培力，並藉由慈濟團隊拍攝之完整影像記錄，落實線上教學課程，以利後續可以推廣到花蓮各鄉鎮國小建置示範基地。

不僅針對在校學生，此次計畫更透過示範展示、科普傳播及線上課程等方式，讓每位有興趣想投入智慧農業的花蓮縣民或是小農都能無痛入門，普及並實踐於縣內農業生產場域中；同時也為花蓮農業發展注入創新元素，以提升生產力、達成產業升級，推動地方創生、開創花蓮農業的新面貌。(花蓮縣政府廣告)