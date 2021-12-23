民進黨台中二選區立委補選候選人林靜儀(右)到大肚區自強市場掃街拜票，爭取選民支持。(林欣儀攝)

台中二選區立委補選倒數17天，又有爆料指國民黨候選人顏寬恒家族，在沙鹿區一處房舍也是違建，民進黨候選人林靜儀上午到大肚區自強市場掃街拜票，她說，顏家房舍如果占用國有地，心態可議；也喊話台中市長盧秀燕應說明其合法性，否則一再的「不作為」，就是為顏輔選。

林靜儀說，選舉過程中不會檢視候選人家人的財產狀況，但這些跟候選人有關係的財產，在土地取得跟利用過程是抱著什麼心態？台灣很多弱勢民眾多少會有些增建，但以對手家族的資產難道真的需要違建嗎？且這些違建若是占用公保地或國家相關土地，那心態就很可議了。

林靜儀說，請顏先生出來針對此案講清楚，「不要又一推二五六、說那不是你的」，在台中市，顏家有機會了解哪塊土地的使用方式、土地變更可能跟政治有牽涉。

林靜儀也向台中市長盧秀燕喊話，她說，若大家認為裡面有爭議，盧市府身為主管機關、負責管理，是否可以主動積極一點，不要因為身分而示弱、屈服，應該拿出市長應有的權責，將該處土地劃分、地面建物情況做個說明。

林靜儀也說，盧市長的各種不作為，就是對對手的一種幫忙了，包括現在南屯公保地違建的拆除進度、拆除過程中盧市長的態度，大家都看得很清楚；針對沙鹿區違建，期待盧市長發揮市長應有的狀況。國民黨主席朱立倫之前清楚指示要協助顏，盧市長的表現應該很清楚告訴大家她很配合了吧。

台中市府回應指出，針對顏寬恒在沙鹿、龍井交接帶被爆出的新豪宅，是屬於國產署的土地，目前根據區域查詢，沒有違建查報紀錄，後續將配合勘查釐清，若真是違建也將依規定程序查處。