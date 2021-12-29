全金聯指出，日前已接獲勞動部覆函表示，有關花旗要求「參與實地查核銀行均須簽署禁止招攬花旗員工的約定」具體意見已函送金管會，對此全金聯為花旗工會喊話，要求金管會表態維護勞工權益。

花旗工會表示，銀行業是輕資產、重服務的產業，銀行要創造獲利，「人」的因素很重要，必須高度仰賴員工的素質及其對客戶的專業服務。花旗工會質疑，為了避免員工在出售過程中離職，而使花旗台灣消金的商業價值貶落，花旗用的方法不是好好善待員工，讓員工自己選擇留在花旗，反而是藉著保密的名義，要求對花旗消金業務感興趣的15家潛在買家，都要簽訂3年內不得招聘花旗員工的條款，使員工轉職碰壁，被迫受困於花旗，花旗自然也無須為留住員工付出代價。

工會強調，如果不是吹哨者提供密約資訊，員工現在還被蒙在鼓裡，根本沒有機會對花旗作任何主張。花旗工會指出，員工最不平的是，密約禁止其他銀行招聘花旗員工，是為了保有花旗消金的價值，是將「花旗的商業利益」置於「勞工權益」之上 ，資方這樣的做法無異是認為「勞工權益」不如「商業獲利目的」重要。

花旗工會沉重呼籲，如果金管會、勞動部及公平會容許花旗用犧牲3500位勞工權益的手段，促成其高價出售的目的而不受挑戰 或付出代價，日後企業出售或併購時均群起效尤，以密約方式限制勞工向外求職，勢必使企業出售過程中最弱勢的勞工，淪為資方追求商業利益