新北市聯合醫院三重院區驚傳短短3周內，3名護理師出意外，其中2人死亡1人轉院治療，護師醫療產業工會調查後，發現問題疑似為過勞，且院方第一時間竟然辦祈福法會，讓人憤怒。對此院方也做出回應。

有網友在臉書粉專爆料，有2名護理師一個月內，在工作中昏倒，最後一死一轉院，醫院甚至下達封口令，工會發現，還有1名護理師在自家樓梯跌倒，撞到頭部死亡。院方年底要舉辦祈福法會，令人質疑是醫院心虛，突然要辦法會。

新北聯合醫院表示，三重院區2名護理師，1人服務於一般急性病房，11月26日下午於護理站昏倒，經檢查及手術後，確診為腦部動靜脈血管畸型出血，正在復健中。

另名護理師罹患慢性病10多年，12月18日中午從洗手間出來後昏倒，經診斷，為主動脈剝離破裂出血，搶救後不幸病故。另名護理師在回家時，不慎跌倒，撞到頭部，在樓梯間死亡。

院方表示，3名護理師年紀都在40歲以上，沒有超時工作情形，非過勞死，2人都是因血管瘤問題導致，血管瘤破裂的發生原因有很多，最近天氣變化大也是其中原因之一。

新北勞工局補充，有接獲聯醫通報2件個案，目前復健中的護理師具公務人員身分，後續依公務人員保障法所定程序處理；另外1名護理師，勞檢處將詢問家屬的意願下，啟動過勞調查程序。

勞工局表示，如確認是因工作而促發腦心血管疾病，屬職業災害。雇主應依法對罹災者家屬實施職業災害補償，否則可處2至100萬元的罰鍰。