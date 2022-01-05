無黨籍立委林昶佐罷免案9日投票，台北市選委會今晚舉辦罷免說明會，會後罷昶總部「清林散昶」成員遞上挑戰書，呼籲林昶佐聽取公民聲音和質疑，拿出誠意一一回應，林則將回應市議員鍾小平質疑的文字轉交給公民團體，強調自己都有回應，對方可以看一下。

今晚的罷免說明會正反交鋒，罷免方領銜人鄭大平轟，林上任後沒政績、不替萬華洗汙名，疫情爆發後中正、萬華有114人確診死亡，對方卻只替民進黨抬轎，為嗆地方防疫忽略中央疫苗政策落後全世界，應就棄械投降辭職回家。

林昶佐則強調，他過去6198件服務案件、疫情間903件緊急案件，從來不問黨派、顏色，也從沒反對3＋11的調查，更在第一時間支持，至於萊豬進校園，其實早在2020年底教育部就要求國中小用國產豬，事實上沒有任何一個國人吃到萊豬，「這些罷免理由都是非常荒謬的」

會後罷昶總部「清林散昶」發言人高毓安集結團隊成員，和罷昶總部領銜人周世雄、總指揮姚冠均等人向對方遞上挑戰書，臉上還畫著「閃靈樂團」的圖樣，號稱要來場公民力量與林昶佐的直球對決。高毓安說，礙於法規限制罷免說明會只有一場，他認為這很可惜，但公民團體的聲音還是希望林昶佐能夠聽一下，裡面寫著團隊的質疑和民眾意見。

林昶佐則說，他也要將回應市議員鍾小平的質疑文字，轉給罷昶總部，裡頭有非常詳實的一一回應，公民團體提到的問題他也有提到，還是罷昶團體可以看一下。