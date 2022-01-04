台灣彩券急尋3名大樂透「頭獎得主」，若幸運兒再不出面領獎，彩金恐怕要全數充公了! 台灣彩券董事暨發言人黃志宜今表示，3注大樂透頭獎，有2注開在台南市安南區、1注開在台中市潭子區，領獎期限分別為1月17日以及26日，這3名幸運兒不僅還沒出面領獎，連「預約」動作都沒有，呼籲曾經到這幾個行政區買過彩券的民眾趕快上官網對獎號，把握最後領獎的時間。

黃志宜表示，有頭獎幸運兒拖到80天、甚至倒數第二天才來領獎，而台北市民生西路開出威力彩2.5億元的頭獎，即使台彩公開尋人啟事，仍不見有人來領獎，黃志宜觀察，民眾不是把彩券放到忘記，就是像發票一樣，累積一段時間才對獎

也有中獎人不知道如何運用這一大筆財富，在最後期限才出面領獎。

台灣彩券表示，去年10月15日大樂透於台南市安南區的「財神發公益彩券商行」和「錢來旺彩券行」各開出一注頭獎，每注分得獎金0.82億元，兩注頭獎的兌獎截止日為今年1月17日，兩位中獎人皆尚未出面兌領。

另外，去年10月26日於台中市潭子區「鑫好運彩券行」開出的1億元頭獎，最後的領獎期限為今年1月26日，目前中獎人亦尚未現身，如逾領獎期限，獎金將全數充公，歸入公益盈餘。

台灣彩券也提供該三筆待兌領頭獎的中獎彩券買法，台南市安南區「財神發公益彩券商行」所售出的中獎彩券是以自選方式，搭配多期投注，購買金額共1000元；台南市安南區「錢來旺彩券行」賣出的中獎彩券也是自行選號，搭配多期投注；台中市潭子區「鑫好運彩券行」所開出的1億元頭獎，則是電選一注50元即中獎。

台灣彩券呼籲，去年9至10月份曾到過前述三家投注站買過彩券的民眾，不妨找找身邊的彩券，趕快把頭獎獎金帶回家。