摩通、花旗允許員工未來幾周在家上班 13:002021/12/31 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據路透取得的資料顯示，摩根大通提供員工於2022年頭兩周在家工作的選項。另有消息人士指出，花旗也要求員工於新年伊始幾周居家上班。 美國銀行業鼓勵員工重返辦公室向來比其他行業都積極，但眼見疫情不斷升溫，令銀行業也必須謹慎以對。 摩根大通向員工表示，返回辦公室的長期規畫並未改變，但有鑑於假期旅遊和聚會增加，若是職務許可，員工經主管評估後可在1月的前兩周擁有在家上班的彈性。 花旗已在12月15日宣布在紐約市上班的員工可以在家工作。 Omicron蔓延 員工重返華爾街卻步 Omicron肆虐 打亂華爾街員工重返辦公室腳步 #花旗 #幾周 #在家上班 #摩根大通 #在家工作 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 花旗集團 出售菲律賓消金業務 21:172021/12/23 財經 花旗商業金融 協助數位轉型及供應鏈衝擊 15:232021/12/21 財經 花旗銀不忍了！遭工會控「限制員工轉職」 怒發聲明澄清 19:482021/12/30 財經 花旗台灣緊抱中小企業 協助加速數位轉型 19:062021/12/21 財經 台股年底拚萬八 蘋概雙王領軍 04:102021/12/20 財經要聞 傳富邦握花旗優先議約權 他爆這家才是大魔王：金融圈傳遍了 08:542021/12/27 財經 《國際金融》國際大銀行在阿聯酋工作日 換回周一到周五 14:322021/12/20 財經 花旗18億美元出售菲律賓零售銀行業務 16:202021/12/23 財經 搶花旗卡友 匯豐、星展動作大 04:102021/12/22 金融．稅務 投資美股 未核准平台風險大 04:102021/12/20 投資理財 摩通簡訊門 付2億美元罰款 04:102021/12/15 全球財經 財經熱門新聞 中芯能做5奈米！台積電大老揭密 三星3奈米超車下場慘 - 財經 投靠三星惹禍？NVIDIA爭搶台積電5奈米 先付1910億訂金 - 財經 踩兩大死穴… 港股慘殺1萬點 謝金河：像台股30年前悲運 - 財經 長榮豪發40個月 高層爆激辯：抖出張榮發給年終內幕 - 財經 反制美國 中國發布出口管制白皮書 - 產業財經 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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