根據路透取得的資料顯示，摩根大通提供員工於2022年頭兩周在家工作的選項。另有消息人士指出，花旗也要求員工於新年伊始幾周居家上班。

美國銀行業鼓勵員工重返辦公室向來比其他行業都積極，但眼見疫情不斷升溫，令銀行業也必須謹慎以對。

摩根大通向員工表示，返回辦公室的長期規畫並未改變，但有鑑於假期旅遊和聚會增加，若是職務許可，員工經主管評估後可在1月的前兩周擁有在家上班的彈性。

花旗已在12月15日宣布在紐約市上班的員工可以在家工作。