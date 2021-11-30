來到年末最後1個月的購物旺季，當然要趁著電商的雙12優惠檔期，把握優惠下手最後一波之餘，順便也為自己療癒一下一整年的辛勞，PChome 24h購物的雙12檔期就在明日（1日）起開跑，瞄準最近療癒系的商品、活動大受歡迎，因此除了一系列精選商品下殺等商品優惠，還有出遊行程優惠，以及價值超過150萬元「全站消費滿額抽」活動以外，更特別推出了滿額再抽豪華露營旅程，讓消費者來一場年末心靈大掃除。

PChome 24h購物紓壓商品熱銷第1名的Aurai 即熱敷水波式按摩眼罩，12月15日前特價2990元。（PChome 24h購物提供）

PChome 24h購物紓壓商品熱銷第5名的Concern康生摩力寶貝U型按摩頸枕，12月15日前享瘋搶價799元。（PChome 24h購物提供）

PChome 24h購物紓壓商品熱銷第4名的Lourdes煥采溫熱手部按摩器（升級版），12月15日前特價2999元，另全館滿額現領折價券。（PChome 24h購物提供）

PChome 24h購物此次就推出了精選15大會場年終回饋1.2折起、12折專區、天天玩轉盤搶P幣、1212驚喜折價券等優惠，同時聯合36大銀行祭最高回饋1萬2121元、10大行動支付最高回饋10%、刷花旗PChome聯名卡最高回饋37%、Pi拍錢包綁定Pi卡筆筆回饋5%無上限等優惠，明日（1日）更再度攜手LINE購物加碼5%回饋。

PChome 24h購物紓壓商品熱銷第3名的輝葉追夢椅HY-5083，12月14日前結帳現折8000元，特價6萬3666元。（PChome 24h購物提供）

PChome 24h購物紓壓商品熱銷第2名的日虎自動滾輪泡腳機，12月15日前享暖心價2999元，加贈10包藥草包。（PChome 24h購物提供）

而PChome 24h購物也看準最近按摩及紓壓類商品銷量年暴增3倍之多，因此不僅推出了療癒型按摩家電等熱銷家電前5名的暖心優惠，包括銷量年成長近2.3倍的Aurai即熱敷水波式按摩眼罩就下殺43折，還有現折8000元的輝葉追夢椅等，更特別跨界AsiaYo提供訂房專屬折扣碼、南投日月潭Biwak畢瓦客波西米亞風露營車套裝行程享95折優惠，還有一系列國旅溫泉類電子票券特價，像北投享溫泉雙人平日大眾風呂就享雙12檔期超殺價1212元、八煙溫泉會館的雙人鴛鴦湯屋90分鐘+套餐，更免費送溫泉魚去腳皮等專屬優惠。

另外今年還特別協辦參與「500趴」活動，3日到5日期間將以「Better me better life」活動主軸打造「PChome給力充電站」，現場祭「PChome給力製造所」、「Coopers Cool Bar」與「Panasonic 美力加值所」三大攤位，更有機會獲得現場「獨立搖滾區」入場券，以及晶華酒店等免費秒殺餐點兌換券，首晚更打造「PChome之夜舞台表演」，讓消費者今年雙12買得開心之餘，也能有吃有喝有玩更抒壓。