基隆市長參選人謝國樑今天出席國民黨小組長訓練會時表示，回到基隆已2年10個月，決定參選明年市長，再次為基隆做事，他提出，過去從政缺乏同理心，這幾年經歷家庭帶來的挑戰，有所不同，想為基隆年輕人多做點事。

謝國樑表示，他昨晚參加一場活動，遇到在地的鄰長，發現從2019年家庭事務告一段落後回到基隆，到同一個場地參加活動，已是2年10個月前的事，過去2年，投入公益、參與地方事務，也協助2020的選戰。

謝國樑說，現任基隆市長林右昌是城市景觀專家，基隆的城市風貌確實有改變，包括東岸停車場與彩虹屋等，但基隆的產業發展，過去7年沒有增加、只有萎縮，基隆的就業也沒有成長，基隆人到外縣市工作的比例依舊很高。

謝國樑坦言，他過去從政是認真做事，但缺乏同理心，這次有了過去這幾年的家庭經歷，讓他有了同理心，真正跟弱勢與身障家庭站在一起，因此，這次想發揮所長，替基隆創造大量的就業機會。

謝國樑說，很多人聽到會認為是天方夜譚，但臨近基隆的汐止遠雄U-town，有三萬人在裡面工作，他認為，要提升在地工作，最重要的是首長必須有商業思維，以及對產業的了解，「內科又貴又塞，像停車場，連柯P都說無解，只要來基科就有解。」

最後，謝國樑指出，這次要打贏選舉，必須要幫助年輕人，真正為年輕人做事，而不只是要求家中長輩叫年輕人投票支持國民黨，要真正讓年輕人有感，才能贏得選舉，並向在場的議員與里長喊話，這次要和議員、里長，一起團結打贏這場選舉。