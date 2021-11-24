新店咖啡豆貿易商遭槍手近距離行刑式連開4槍亡，黃姓槍手犯案後變裝搭機逃往廈門，刑事局兩岸科已向大陸公安提出申請、要求遣返，但目前陸方仍不讀不回，警方私下透露此案要依「朱雪璋模式」啟動兩岸共打恐怕有難度，除了該槍手是合法入境大陸外，近年兩岸關係緊張、共打機制幾乎停擺也有關係。

帽T殺手犯案後變裝潛逃至大陸廈門，目前住在當地防疫旅館內，刑事局兩岸科昨天已向大陸公安提出協助緝捕申請，希望對岸逮人後遣返回台；但依據過去兩岸共打經驗，大陸公安接獲我方訊息後，第一時間不會明說是否逮人或案情，要等到已經確定要將人遣返，才會通知台灣警方準備接人。

不過1名資深警察透露，外界認為能比照「朱雪璋模式」啟動兩岸共打機制將嫌犯遣返，但實際上恐怕有難度，因為朱雪璋是「坐桶子」搭船非法入境，但帽T殺手卻是合法入境，而且疫情爆發後共打機制幾乎停擺，兩岸處在冰點時刻，目前刑事局僅透過早年建立的微信通訊平台提出遣返要求，但陸方不讀不回。

以往經驗中，大陸公安接獲我方訊息後，不會明確說是否逮人或案情，要等到已經確定要將人遣返，才會通知台灣警方準備接人。（翻攝照片）

目前大陸公安是否會讓帽T殺手渡過21天防疫隔離期，或是火速逮人遣返仍不得而知，需後續觀察；警方坦言，近此案考驗兩岸共打能否發揮功能，已不是地方層級的公安單位能決定，勢必將由中央公安部拍板才能定案，是否要緝捕黃嫌，並交由我方押返。警方強調，將持續與對岸聯繫，積極協調押返事宜。

事實上，兩岸2017年在共同打擊犯罪上，一度突破以往的「已讀不回」僵局，當時澎湖籍「進金和發2號」漁船遭大陸漁船搶劫，海巡署循「兩岸共同打擊犯罪機制」通知陸方，陸方成功協助攔下匪船偵辦。這也是大陸自2016年520兩岸共打機制幾近停擺之後，首度取得的新默契。

惟蔡英文政府執政後近年幾乎與大陸「零互動」，兩岸關係急凍，致使這次大陸警方會否協助緝捕「帽T殺手」黃嫌？再度考驗兩岸共同打擊犯罪機制。