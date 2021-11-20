痛毆台中男大生的張姓惡煞為彰化百桂食品工廠的二代，事件曝光後，百桂的Google評論一度被網友洗成1星負評，但因Google防護機制緣故，百桂的評價已回復成事故前的3.9顆星，不死心的網友轉戰百桂臉書，改把臉書評價洗到剩1.1星。
有網友先在臉書社團《爆廢公社公開版》貼文，他發現日前被網友出征的百桂食品Google評論頁面，因防護機制的緣故，已經回復成事故前的3.9顆星，讓網友大呼傻眼。
實際上，Google系統若短時間內偵測到大量惡意負評灌入評論區，會斷定為灌水，因此會全數清除，意即先前網友的群起出征是徒勞無功。
不料，社會大眾對於瑪莎拉蒂惡少的怨氣難平，改把戰場轉移到曾經短暫關閉的百桂食品臉書專頁，大量在臉書的評分區寫下不推薦的評論，包括，「怕被扁，這家店令人不敢苟同。」、「感覺不負責責任的一間公司」、「不要吃吃了會變壞嗚嗚」、「本來要買花生，結果只賣球棒」等，截至發稿時間為止，百桂食品的臉書已累積1348位用戶的評論，評分僅剩下1.1顆星。
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