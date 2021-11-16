百桂食品小開張男捲入毆打台中男大生一案，不吝嗇在臉書曬出跑車照。（翻攝當事人臉書）

瑪莎拉蒂3名惡煞打傷宋姓男大生一案，檢警15日查出張嫌背後藏有的博弈集團金主等5人，複訊後諭知交保。受此案影響，全台許多博奕集團為了避風頭關站，頓失百億投注金流，甚至有頗有地位的博奕主氣炸，追問張究竟是「誰家小弟？」但遲遲無人出面承認。

台中地檢署15日破獲張男背後的2580國際娛樂城博奕網站，經指揮台中市政府警察局，警方一舉將許男為首等5人逮回，查扣2輛賓士、1輛保時捷以及1輛豐田等4車，車牌號碼均為「2580」。

檢警查出，許男涉嫌經營該博弈網站，張敦量則為集團股東兼核心幹部，甚至牽涉毆打大學生一案的李韋霖、陳勁豪均為張的前員工。檢方複訊後認為許男等5人無羈押必要，分別諭知5萬至70萬元不等金額交保。

據《自由時報》報導，事件爆發後，不少博弈網站選擇關站避風頭，躲避警方追緝。一名組頭分析，全台每個縣市加起來，每天起碼有超過百億元的下注金額，受張敦量一案牽連而眾博奕站關站，金流頓失，甚至有一名頗有地位的博弈主氣壞，質問究竟張敦量是誰家小弟，害得博奕界雞飛狗跳，但目前仍未有人出面承認。