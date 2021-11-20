北市SOGO錢櫃驚傳砍人 3人受傷現場血跡斑斑 09:072021/11/20 中時新聞網 張達智 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市忠孝東路的錢櫃KTV今（20日）清晨5時許傳出揮刀砍人事件，初步了解當時有10多人衝進包廂，有人持刀攻擊，造成3人受傷。（取自ＧGoogle Map） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市忠孝東路SOGO錢櫃KTV，今（20日）清晨5時許傳出揮刀砍人事件，初步了解當時有10多人衝進包廂，有人持刀攻擊，造成3人受傷，現場血跡斑斑；警方獲報到場蒐證，已鎖定犯嫌，犯案動機及詳細案情正在追查當中。 馬尾正妹全濕搭北捷凶器透視 律師揪疑點質疑炒作 稅負解碼 老外最愛落腳桃園 #KTV #受傷 #忠孝東路 #血跡 #砍人 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 公投宣講 劉世芳、李昆澤喊4個不同意 04:102021/11/20 地方新聞 台灣權王－兆豐證券 作帳、作夢雙行情 權證放大獲利 04:102021/11/20 產業特刊 林靜儀稱迴避護航高端 北市議員指22件都審AZ 04:102021/11/20 政治要聞 劉亞仁入邪教險被台詞難倒 04:102021/11/20 娛樂新聞 虛擬幣糾紛 高雄棒球隊毆2男私事不報警 04:102021/11/20 社會新聞 自救會居民衝議場 嗆獨裁市長 04:102021/11/20 地方新聞 育秀教育基金會 辦食安＋廚藝學堂 04:102021/11/20 產業．科技 鄭人碩慘被枕邊人跟兄弟騙很大 笑嘆「兄弟臉」仍可演霸道總裁 03:022021/11/20 娛樂 中二選區立委補選 5人登記 04:102021/11/20 地方新聞 艾成讓王瞳性福 怕小孩吵不敢當爸 04:102021/11/20 娛樂新聞 陳偉霆、徐開騁關係不尋常 為締結「生死契約」半裸連楊冪都吃醋 03:022021/11/20 娛樂 社會熱門新聞 撞賓士重機騎士慘死全因超速？ 他點破關鍵在「道路致命缺陷」 - 社會 6女「裝置藝術」惡整停車路霸 網見車型：駕駛來頭不小 - 社會 男大生重機環島慘死 父被問「是否和解？」忍悲不發一語 - 社會 北市SOGO錢櫃驚傳砍人 3人受傷現場血跡斑斑 - 社會 男大生母擔心被「報復」 2字犀利回應瑪莎惡煞道歉 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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