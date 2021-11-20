台北市忠孝東路SOGO錢櫃KTV，今（20日）清晨5時許傳出揮刀砍人事件，初步了解當時有10多人衝進包廂，有人持刀攻擊，造成3人受傷，現場血跡斑斑；警方獲報到場蒐證，已鎖定犯嫌，犯案動機及詳細案情正在追查當中。