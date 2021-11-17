瑪莎拉蒂惡煞持球棒毆人後，網友紛戲稱鬧事宵小為「棒球隊」，還稱人手一支棒球棍的時代，難道棒球將躋身國球？巧的是，有業者先前就將滅火器設計為球棒的外型，近期詢問度飆高，但也呼籲民眾不可把滅火器拿來傷人。

台中男大生僅因行車糾紛，就遭到3名惡煞持棍棒打成重傷，雖男大生現已恢復意識，但社會治安問題浮上檯面，引起大眾關注，不少民眾發動鄉民的力量，紛紛在網上PO出各地的「棒球隊」，無非就是要給惡徒一些教訓，同時也讓政府正視治安死角。

而其實早有業者把滅火器製成球棒造型，尺寸輕巧完全不佔空間，機車或汽車駕駛能隨車攜帶，再加上主體材質為不鏽鋼，使得球棒造型外觀具有簡單的防身用途，官方產品說明亦明示具有居家防盜、車用破窗、露營防身等功用。

透過商品資料顯示，這款滅火器適用於普通、汽油、電器與油鍋火災，使用方法也相當簡單，只要拔出保險插銷對準火源壓下去左右掃射即可，且內裝為中性強化液，經消防署認證無色、無臭無汙染。

據《TVBS》報導，消防安全業者指出，受頻傳鋁棒攻擊人的新聞事件影響，的確有一些車主前來詢問球棒型滅火器，但業者話鋒一轉，期盼民眾購買後僅是放在車上作為防護用途，而非攻擊他人。