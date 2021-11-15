影片中可見，4名惡煞各持一支球棒，朝一輛停在騎樓的白色賓士車猛砸

更新內容17:15)日前台中瑪莎拉蒂3惡煞持球棒將男大生毆打成顱內出血一案，引發社會眾怒，不料有民眾曝光一段影片，發生在11月6日上午10時許，台中大甲區五福街某間補習班旁邊的住家，有4名男子持「球棒」狂砸一輛白色賓士車，導致車窗全碎，網友看了膽戰心驚，有人看後感嘆說：「台中大甲也出現棒球隊，現在是全民瘋棒球嗎？」 還有人搖頭說：「怎麼又是台中！」。

據案發地旁的補習班主任說，當天上午10時許聽到很大敲打聲響，以為是外頭在施工，事後才發現是4人持球棒砸車，目前不清楚為何而爭吵，當時也沒有人報警，沒見警方前來處理。

此案發生後被網友將影片轉貼到LINE社群「記者爆料網」，影片中可見，4名惡煞各持一支球棒，朝一輛停在騎樓的白色賓士車猛砸，造成賓士後車窗被砸出4個大洞，右後車窗及後照鏡也被砸破，其中一人還爬到車頂，朝天窗猛敲了10多下，天窗玻璃碎片因此四散，但卻沒有人敢出面制止。

網友看了紛紛留言：「現在是全民瘋棒球嗎」、「這個棒子是雙11有在特價是不是」、「解封後棒球隊都出來了」。補習班人員透露案發時間在11月6日，但仍有待警方進一步確認。